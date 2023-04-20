حبس المتهمين بالاتجار في الحشيش بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيق

قررت النيابة العامة حبس المتهمين في قضية الاتجار بالمواد المخدرة في القاهرة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، وأمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكمياوي لتحليلها وموافاة النيابة بالتقارير الفنية.

الاتجار في مخدر الحشيش

تعود تفاصيل الواقعة عند ما تمكّنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الجيزة حال استقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهما في الشروق، وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر وزنت كيلو جرام، وعدد 2 هاتف محمـول، وبمواجهتهمـا اعترفا بحيازتهما للمادة المخدرة بقصد الاتجار، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

الموقف القانوني

أوضح المحامي سمير عبدالعظيم، أنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف عبدالعظيم، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.