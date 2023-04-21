حبس المتهمين بسرقة سيارة بالمعادي 4 أيام

أمرت جهات التحقيق حبس المتهمين في قضية سرقة سيارة بالقاهرة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

سرقة سيارة بأسلوب المغافلة

وتلقى قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة بلاغاً من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، بأنه أثناء قيامه بتوصيل خبز لأحد المطاعم بدائرة قسم شرطة المعادي بالسيارة قيادته «ربع نقل» تفاجأ بقيام شخصين بمغافلته والاستيلاء على السيارة قيادته حال توقفها أمام المطعم المشار إليه ولاذا بالفرار، وفي وقت لاحق تلقى اتصالاً هاتفياً من هاتف محمول محدد، طلب خلاله المُتصل إبلاغ مالك المخبز محل عمله بدفع مبلغ مالي نظير إعادة السيارة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة وتبين أنهما شخصين، مقيمان بالقاهرة حال استقلالهما السيارة المستولى عليها، وبحوزة أحدهما الهاتف المحمول المستخدم في المساومة.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف أحدهما بأنه نظراً لكون مالك المخبز محل عمل المُبلغ مدين له بمبلغ مالي، قام بالاشتراك مع المتهم الثاني بمغافلة المبُلغ والاستيلاء على السيارة ثم اتصل بالمُبلغ وساومه على دفع المبلغ المُشار إليه مقابل استرداد السيارة، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة السرقة

قال المحامي محمود عبدالله لـ«الوطن»، إن عقوبة السرقة كما نص عليها قانون العقوبات حيث قال أن المادة 318 من قانون العقوبات تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.

وأضاف «عبدالله» أنه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

وقال إن قانون العقوبات نص على أن الحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.