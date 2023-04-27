الأرصاد: عاصفة ترابية تضرب البلاد غدا وأمطار على 10 محافظات.. «البسوا الشتوي»

تشهد المحافظات غدا الجمعة، انخفاض في درجات الحرارة مع عاصفة ترابية تضرب جميع المحافظات فيما عدا جنوب الصعيد وسط تحذيرات للمواطنين بتوخي الحذر لاسيما المرضى مع توقعات بسقوط أمطار بنسبة تصل إلى 40%، وتعد ذروة سقوط الأمطار بالإضافة إلى السبت 29 أبريل.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وذكرت الأرصاد تعرض محافظات «البحيرة، كفر الشيخ، مطروح، الإسكندرية، الغربية، الشرقية، المنوفية، الدقهلية، السويس، بورسعيد»، إلى سقوط أمطار بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40 % على فترات متفاوتة على مدار اليوم.

فرص سقوط الأمطار غدا في المحافظات

وذكر البيان تعرض محافظات القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد إلى عاصفة ترابية سجلت أقصى سرعة لها في السواحل الشمالية الغربية إذ بلغت 34 كيلو متر في الساعة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية مواطني المحافظات من طقس السبت 28 أبريل نظراً لحجب الرؤية الأفقية تأثير بظاهرة العاصمة الترابية، لاسيما على الطرق الرئيسية التي تربط بين القاهرة ومحافظات الوجه البحري.

درجات الحرارة في المحافظات غدا الجمعة

وعن درجات الحرارة غدا الجمعة في المحافظات جاءت كالآتي:-

القاهرة الكبرى العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة وسرعة الرياح 32 كيلو متر في الساعة.

السواحل الشمالية الغربية العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة وسرعة الرياح 34 كيلو متر في الساعة.

السواحل الشمالية الشرقية العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة وسرعة الرياح 38 كيلو متر في الساعة.

جنوب سيناء والبحر الأحمر العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة وسرعة الرياح 32 كيلو متر في الساعة.

شمال الصعيد العظمى 32 درجة والصغرى 16 درجة وسرعة الرياح 32 كيلو متر في الساعة.

جنوب الصعيد العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة.