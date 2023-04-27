موعد آخر رحلة طيران بالتوقيت الشتوي.. تنطلق إلى الغردقة

كشف مصدر بشركة مصر للطيران، عن موعد آخر رحلات الطيران اليوم من مصر مع بدء التوقيت الصيفي تزامنا مع الدقيقة الأولى غدا الجمعة، لافتا إلى أن آخر الرحلات الدولية ستقلع اليوم وفقا لمواعيد التوقيت الشتوي ستكون في الساعة 11.50 دقيقة من مساء اليوم، وسيكون خط سير الرحلة من القاهرة إلى جدة.

آخر رحلات شركة مصر للطيران الداخلية وفقا للتوقيت الشتوي

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن آخر رحلة داخلية لشركة مصر للطيران ستنطلق وفقا للتوقيت الشتوي الحالي ستنطلق من القاهرة إلى الغردقة فى تمام الساعة 11.50 دقيقة من مساء اليوم، لافتا إلى أنه لن تكون هناك أية رحلات تقلع فى الساعة 12 من صباح غدا الجمعة حيث سيكون موعد أولى الرحلات المنطلقة من مصر بشكل عام في الساعة 1 من صباح غدا الجمعة.

أول رحلات مصر للطيران وفقا للتوقيت الصيفي

وأشار المصدر إلى أن أول رحلات شركة مصر للطيران وفقا للتوقيت الصيفى الذى سيتم العمل به بداية من غدا الجمعة ستكون فى الساعة 1.10 من صباح غدا الموافق 28 أبريل، وستنطلق رحلة من مطار القاهرة إلى مطار بغداد بالعراق.

يشار إلى أن شركة مصر للطيران أهابت بكل عملائها بضرورة مراجعة حجوزاتهم للتأكد من مواعيد إقلاع رحلاتهم من مختلف مطارات الجمهورية من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران.