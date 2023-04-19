«مصر للطيران»: السعودية تبدأ استقبال رحلات الحج 21 مايو المقبل

قالت شركة مصر للطيران، إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني، إنه وفقا للتعليمات الصادرة من هيئة الطيران المدني السعودي، فإن المملكة العربية السعودية ستبدأ في استقبال رحلات الحج بداية من يوم 1 ذي القعدة من العام الهجرى 1444، الموافق 21 مايو المقبل، على أن تكون آخر رحلات الحج التي ستستقبلها السعودية يوم 4 ذي الحجة، الموافق 22 يونيو 2023.

أولى رحلات الطيران لعودة الحجاج 2 يوليو

وأضافت شركة مصر للطيران، خلال الخطاب الذي أرسلته إلى شركات السياحة المصرية، وحصلت «الوطن» على نسخة منه، أنه وفقا للمواعيد التي تم تحديدها، فإن أولى رحلات عودة الحجاج إلى بلادهم بعد أداء مناسك الحج ستكون يوم 13 ذي الحجة من العام الهجري 1444، الموافق 2 يوليو المقبل، على أن تكون آخر رحلات الحج المغادرة المملكة العربية السعودية يوم 15 محرم من العام الهجري 1445، الموافق 2 أغسطس المقبل.

حظر حجز تذاكر طيران الحج إلى مطارات الرياض والدمام والقصيم وأبها

وأشارت شركة مصر للطيران إلى أنه يُمنع تماما الحجز لأي راكب يحمل تأشيرة حج على رحلات الشركة إلى مطارات «الرياض» و«الدمام» و«القصيم» و«أبها»، لافتة إلى أن مطاري جدة والمدينة المنورة سيغلقان بالنسبة لحاملي تأشيرات الحج اعتبارا من نهاية يوم 4 ذي الحجة الموافق يوم 22 يونيو المقبل.