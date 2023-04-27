«مصر للطيران» توجه رسالة للمسافرين بشأن التوقيت الصيفي: راجعوا مواعيد حجوزاتكم

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران برئاسة الطيار يحيى زكريا، أنه نظراً لبدء تطبيق التوقيت الصيفي بجمهورية مصر العربية اعتباراً من الدقيقة الأولى من فجر يوم الجمعة الموافق 28 من أبريل، يرجى التكرم بالعلم أن جميع رحلات الشركة بدءًا من التاريخ المذكور عاليه سوف تقلع بعد موعدها المحدد سالفاً بساعة واحدة.

مصر للطيران لعملائها: راجعوا الحجوزات

وذكرت الشركة في بيان لها، أنها تهيب بعملائها بضرورة مراجعة حجوزاتهم للتأكد من مواعيد إقلاع رحلاتهم من مختلف مطارات الجمهورية من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر أو الرقم الأرضي 090070000 أو الرقم الدولي 97142306666+أو الرقم الدولي 966122297777+أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com أو أقرب مكتب بيع لمصر للطيران أو الوكيل السياحي.

تقديم أفضل خدمة لرواد مصر للطيران

كانت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أعلنت تشغيل جسر جوي لنقل المعتمرين من الأراضي الحجازية المقدسة، مشددة على تقديم الدعم اللازم للمسافرين على متن رحلاتهم، وتقديم أفضل خدمة لعملائها، والعمل على راحتهم.