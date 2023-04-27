رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«مصر للطيران» توجه رسالة للمسافرين بشأن التوقيت الصيفي: راجعوا مواعيد حجوزاتكم

كتب:

أيمن حمزة
06:29 م | الخميس 27 أبريل 2023
مصر للطيران تعلن بدء العمل بالتوقيت الصيفي

مصر للطيران تعلن بدء العمل بالتوقيت الصيفي

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران برئاسة الطيار يحيى زكريا، أنه نظراً لبدء تطبيق التوقيت الصيفي بجمهورية مصر العربية اعتباراً من الدقيقة الأولى من فجر يوم الجمعة الموافق 28 من أبريل، يرجى التكرم بالعلم أن جميع رحلات الشركة بدءًا من التاريخ المذكور عاليه سوف تقلع بعد موعدها المحدد سالفاً بساعة واحدة.

مصر للطيران لعملائها: راجعوا الحجوزات

وذكرت الشركة في بيان لها، أنها تهيب بعملائها بضرورة مراجعة حجوزاتهم للتأكد من مواعيد إقلاع رحلاتهم من مختلف مطارات الجمهورية من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر أو الرقم الأرضي 090070000 أو الرقم الدولي 97142306666+أو الرقم الدولي 966122297777+أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com أو أقرب مكتب بيع لمصر للطيران أو الوكيل السياحي.

تقديم أفضل خدمة لرواد مصر للطيران

كانت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أعلنت تشغيل جسر جوي لنقل المعتمرين من الأراضي الحجازية المقدسة، مشددة على تقديم الدعم اللازم للمسافرين على متن رحلاتهم، وتقديم أفضل خدمة لعملائها، والعمل على راحتهم.

اقرأ المزيد:

آخر موعد لقطارات مترو الأنفاق مع بدء تطبيق التوقيت الصيفي الليلة

مواعيد عمل البنوك بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2023

موعد انطلاق أول وآخر قطار من القاهرة إلى الصعيد بعد تطبيق التوقيت الصيفي

كيف تضبط ساعتك البيولوجية قبل تطبيق التوقيت الصيفي؟

استشاري طاقة: تطبيق التوقيت الصيفي يوفر وقودًا بقيمة 200 مليون يورو

هل تتغير ساعة الهواتف والساعات الذكية تلقائيا مع بدء التوقيت الصيفي؟

مصدر بالسكة الحديد: لا تغيير في مواعيد القطارات بعد تطبيق التوقيت الصيفي

موعد تغيير الساعة في مصر.. ومواعيد عمل المحلات في التوقيت الصيفي

كل ما تريد معرفته عن تطبيق التوقيت الصيفي.. قدم ساعتك 60 دقيقة

هل يؤثر التوقيت الصيفي على مواعيد الصلاة؟.. داعية يوضح

وكيل «اتصالات الشيوخ» لـ قصواء الخلالي: إلغاء بند الرسم الإضافي بقانون صندوق مصر الرقمية

خبير اتصالات: مصر تتربع على عرش أفريقيا في متوسط سرعات الإنترنت الثابت (حوار)

عضو «اتصالات النواب»: قمة المناخ تعكس قدرات ومكانة مصر عالميا

رئيس اتصالات النواب: «أشبال مصر الرقمية» خطوة في طريق الجمهورية الجديدة

مدبولي يتابع جهود تطوير الشركة الوطنية للطيران وخططها المستقبلية

كل ما تود معرفته عن الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية
بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.