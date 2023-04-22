مصر للطيران: جسر جوي لإعادة المعتمرين من الأراضي الحجازية

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، استمرار تدفق المعتمرين القادمين من الأراضي الحجازية، حيث تسير الشركة ما يقرب من 305 رحلة جوية لنقل 74 ألف راكب من مطاري جدة والمدينة المنورة حتى 2 مايو، بخلاف رحلات شركة إير كايرو، والتي تقل نحو 16200 راكب على متن 98 رحلة جوية من المدن السعودية إلى كل مطارات «القاهرة وسفنكس، وبرج العرب وسوهاج وأسيوط الأقصر وأسوان»، خلال نفس الفترة، وذلك تزامنا مع انتهاء موسم عمرة شهر رمضان المبارك وعودة المعتمرين من الأراضي المقدسة.

وأنهت وزارة الطيران المدني وجميع شركاتها كافة استعداداتها لاستقبال المعتمرين والمسافرين لقضاء إجازة العيد والاستمتاع بالمقاصد السياحية المصرية.

ووجه الفريق عباس حلمي وزير الطيران المدني بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مطارات الجمهورية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمسافرين والسائحين، مع تقديم كافة التيسيرات اللازمة لضيوف الرحمن فور وصولهم من الأراضي الحجازية المقدسة، مؤكدا حرص الوزارة على توفير أقصى سبل الراحة لذوي القدرات الخاصة وكبار السن.

جسر جوي لعودة المعتمرين

وخصصت شركة ميناء القاهرة الجوي بقيادة المحاسب مجدي إسحاق، غرفة عمليات، لمتابعة حركة الركاب وانتظام جداول الرحلات، وشهدت المطارات المصرية خلال الـ 48 ساعة الماضية، كثافات عالية بزيادة معدلات تشغيل الرحلات الجوية، بقيادة المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والذي شدد على ضرورة السعي الدائم لرفع الوعي بدور العاملين بجميع المطارات المصرية، لخدمة السائحين والمسافرين وتقديم أفضل خدمة لرواد المطارات المصرية خاصة مطارات المدن السياحية والساحلية.

مصر للطيران تسير 534 رحلة داخلية خلال إجازة عيد الفطر المبارك

وتسير شركة مصر للطيران بقيادة الطيار يحي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، ما يقرب من 534 رحلة داخلية، فيما تنظم شركة إير كايرو 315 رحلة جوية من مطار القاهرة الدولي إلى مطارات الجذب السياحي، بالإضافة إلى الرحلات الداخلية بين مطارات الجذب السياحي بعضها البعض فضلا عن رحلات الشارتر لنقل السائحين إلى المقاصد السياحية المصرية.