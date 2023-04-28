إرشادات ونصائح لمحصول وفير من العنب.. اختبر ملوحة التربة أولا

يعتبر العنب من محاصيل الفاكهة الهامة حول العالم، ويحتل المركز الثاني بعد الموالح لأهميته للاستهلاك المحلي والتصدير في مصر، وتتركز مناطق زراعته في محافظات البحيرة والدقهلية والغربية والمنوفية المنيا والجيزة وبني سويف.

ويبدأ موسم زراعة المحصول في الأسبوع الأول من شهر فبراير، بينما يبدأ الإنتاج والحصاد لأصناف العنب المبكرة في أواخر مايو، وينتهي في سبتمبر، أما الأصناف المتأخرة منه فيبدأ حصادها في أواخر يونيو وينتهي بحلول نوفمبر.

وتستعرض «الوطن» طريقة زراعة محصول العنب وما يجب مراعاته عند إنشاء مزرعة عنب للحصول على محصول وفير، وكذلك أساليب الري خلال فترة الزراعة.

خطوات مهمة لإنشاء مزرعة العنب

وقال الدكتور سعيد عبدالفتاح جاد، الخبير الزراعي بالإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة، لـ«الوطن»، إنه يجب مراعاة عدة إجراءات وخطوات عند إنشاء مزرعة العنب منها:

- اختيار الصنف المناسب مع الهدف من إنشاء المزرعة، فهناك أصناف تنضج مبكرا مثل الإيرلي سويت، وأصناف أخرى تستغرق وقتا أطول.

- إجراء تحليل للتربة لتحديد نسبة الأملاح، حيث أن وصول درجة ملوحة التربة 1600جزء/مليون يخفض المحصول 25% وكلما زادت الملوحة قل إنتاج المحصول.

- تحديد درجة ملوحة مياه الري لوكان الري عن طريق الآبار، حيث أن العنب يتحمل الملوحة عند 1000جزء/مليون.

- عمل تحليل كيماوي للتربة وكذلك تحليل طبيعي لمعرفة نوع التربة.

- عند زراعة العنب عقب محصول الطماطم أوالموز يجب عمل تحليل للنيماتودا، ويمكن تطهير الأرض بالجير الحي، أومن الافضل الزراعة في أرض جديدة لم يتم زراعتها من قبل.

طريقة زراعة العنب بمحصول وفير

وأضاف الخبير الزراعي أن طريقة زراعة محصول العنب تتم كالتالي:

- عمل خنادق بطول الخطوط وبعمق 70 سم وعرض 60 إلى 70 سم، ويوضع بها المادة العضوية سماد عضوي قديم متحلل 30 إلى 40 متر مكعب للفدان، أو استخدام الكومبوست بمعدل 12 إلى 15 طنا للفدان.

- مراعاة اتجاه خطوط زراعة المحصول لتسمح بمرور الرياح.

- مراعاة أن تكون منطقة الالتحام بين الأصل والطعم على ارتفاع حوالي 15 سم من سطح التربة.

كيفية ري محصول العنب

وحول طريقة ري محصول العنب في الأراضي القديمة التي تروى بالغمر فإنها كالتالي:

- الكرمات الصغيرة «بداية الإنتاج» تُعطى الرية الأولى بعد الزراعة في الأراضي المستديمة على فترات متقاربة، كلما لوحظ جفاف التربة.

- يجب تقليل الري مع اقتراب نهاية الموسم.

- الري المتأخر يسبب ظهور نموات حديثة يصعب على الكرمات إنضاج خشبها قبل حلول فصل الشتاء.

- تحتاج الكرمات الصغيرة حوالي 8-10 ريات حسب طبيعة التربة، فيما عدا أشهر الشتاء.

- تعطى الكرمات رية غزيرة عند نهاية طور الراحة وقبل تفتح العيون، ويمكن عمل باكيات بعرض 50 - 60 سم، بحيث تكون الكرمات في وسط الباكية فترة 2:3 سنوات الأولى في عمر المزرعة، حتى يمكن التحكم في عمليات الخدمة من ري وتسميد وعزيق، ويمكن استغلال المسافات الكبيرة بين تلك البواكي البطالة لزراعة المحاصيل البقولية التي تمتد سطحيا حتى يمكن إعطاء دخل مادي لصاحب البستان في بداية عمر المزرعة.

- يمنع زراعة مؤقتات بين كروم العنب، حيث سيتم ري المزرعة بطريقة الأحواض.

كما أوضح «جاد» أن طريقة ري الكرمات الكبيرة المثمرة تكون كالتالي:

- رية غزيرة يبدأ نشاطها في الربيع عند انتفاخ العيون وظهور النقطة الخضراء في 30-40% من العيون.

- يتم الري بعد المرة الأولى عند احتياج الكرمات، وتكون الرية التالية بعد حوالي 30-35 يوما.

- يتم الري بعد ذلك كل أسبوعين بنظام الأحواض، بحيث يحتوي كل حوض على 24 - 30 كرمة لإمكان التحكم في الري وكذلك التسميد، حتى لا يتم فقدان كميات كبيرة من الأسمدة، ويراعى إيقاف الري مؤقتا قبل الجمع بحوالي 3 - 4 أسابيع حسب نوع التربة ودرجة حرارة الجو.

- يمكن معرفة احتياج المزرعة للري عن طريق المرور في الصباح الباكر، فإذا لوحظ أن القمم النامية للأفرع متجهة لأعلى فتكون المزرعة محتاجة إلى ري، حيث أن الوضع العادي للقمم النامية يكون منحنى.

- يجب مراعاة بعد الانتهاء من جمع المحصول الاستمرار في الري للمساعدة على نضج الخشب والأفرع التي سيتم اختيار القصبات الثمرية منها أثناء التقليم الشتوي التالي، بحيث يتم وقف الري أوائل نوفمبر مشيرا ان موسم زراعة المحصول ينطلق في الأسبوع الأول من شهر فبراير وموسم الحصاد لأصناف العنب المبكرة يبدأ في أواخر مايو وينتهي في سبتمبر

فيما ينطلق الموسم في الأصناف المتأخرة فيبدأ حصادها في أواخر يونيو وينتهي بحلول نوفمبر