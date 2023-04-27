«قطط في خطر».. سلسلة أفلام جديدة في شهر مايو على قناة الوثائقية

أعلنت قناة الوثائقية عرض السلسلة الوثائقية «قطط في خطر»، في شهر مايو، التي تلقي الضوء على مظاهر الخطر والتهديد التي تتعرض لها القطط حول العالم، فضلًا عن أخطار المرض، والافتراس، والانقراض التي تواجه القطط، لا سيما القطط الضالة والعاجزة.

كذلك تستعرض السلسلة التى ستعرض عبر قناة الوثائقية مجهودات إنقاذ تلك القطط، وعمليات الحماية والانتقال والتبني التي يقوم بها المتطوعون، موثقة شهاداتهم عن الدور الذي يؤدونه من أجل حماية هذا النوع من الكائنات الأليفة.