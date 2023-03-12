قناة «الوثائقية» تعرض الجزء الثاني من فيلم «العدوان الثلاثي»

عرضت القناة الوثائقية، فيلم «العدوان الثلاثي» الجزء الثاني، الذي يتناول مشاهد من إعلان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس وردود الأفعال الدولية حولها.

إجراءات فرنسا وإنجلترا

واستعرض الفيلم الوثائقي أيضا الإجراءات التي اتخذتها كل من فرنسا وبريطانيا لمنع تأميم القناة، وكيف سعت الدولتان لمواجهة خطوة جمال عبد الناصر تجاه قناة السويس.

خطط عبد الناصر لمواجهة العدوان الثلاثي

كما عرض الفيلم الوثائقي أيضا مشاهد من مساعي بريطانيا وفرنسا وإسرائيل لحشد قواتهم العسكرية لضرب مصر، والخطط التي تم وضعها للتخلص من جمال عبدالناصر.

وفي وقت سابق، عرضت قناة الوثائقية، فيلما وثائقيا، بعنوان «غرائب الصحاري العربية»، الذي يرصد أبرز الحيوانات الموجودة في هذه الصحاري.