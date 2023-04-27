بحضور أكثر من 5 آلاف شخص.. محمد منير يحيي حفلا غنائيا في العريش

أشعل المطرب المصري محمد منير حفل غنائي على شاطئ البحر المتوسط بقرية سما بوسط مدينة العريش وسط حضور قرابة 5000 شخص من أبناء شمال سيناء والمحافظات الأخرى.

حفل محمد منير في العريش

كما يشارك في إحياء الحفل الفنان ياسين التهامي وفرقة الدبكة للفنون الشعبية والتراث السيناوي بشمال سيناء.

ولقي الحفل قبول من مدن العريش وبئر العبد والشيخ زويد ورفح ومناطق وسط سيناء ومن محافظات أخري منها القاهرة والإسماعيلية ومرسي مطروح وصعيد مصر.

فرحة عارمة في حفل محمد منير

وأعربوا عن فرحتهم العارمة بإقامة هذا الحفل الكبير لأول مرة على أرض شمال سيناء منذ ما يقرب من 13 عاما

الجماهير تتفاعل مع منير

وتفاعلت الجماهير مع أغاني محمد منير الذي قدم التحية لأبناء شمال سيناء وهنىء الجماهير بالاحتفال بعيد تحرير سيناء رقم 41، وغني منير «يا حمام ولما النسيم وسو يا سو»، وسط تصفيق حار من الجماهير.

تنمية حقيقية بسيناء

من جانب آخر أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء في تصريح له اليوم على هامش الافتتاحات التي تمت في مظينة العريش والشيخ زويد أن سيناء مقبلة على تنمية حقيقية على جميع المستويات المستويات

بوادر خير ورسالة طمأنة

وقال إن المطربين والفنانين ولاعبي كرة القدم الذين جاؤوا إلى سيناء بمثابة بوادر خير ورسالة يقوم بها هؤلاء للتأكيد أن سيناء آمنة وسوف يأتي فنانين آخرون ومطربين ولاعبين كرة كثر إلى سيناء الفترة القادمة وسوف يكون الصيف مزدحم جدا هذا العام