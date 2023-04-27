أصالة تحيي حفلا في متحف الحضارات وتوعد جمهورها بليلة مميزة

تحيي الفنانة أصالة حفلا فنيا ضخما كبيرا في القاهرة، وتحديدا في حديقة متحف الحضارات، في الخامس من مايو، بعد غياب أكثر من سنتين عن سوق الحفلات في مصر.

أصالة في أول حفل بالقاهرة بعد غياب

أصالة توعد جمهورها في بيان، بحفل مميز من حيث التجهيزات الفنية والأغاني المتنوعة، التي يحبها الجميع، ستكون ليلة لا تنسى في حضن الطبيعة، وعبق التاريخ، في قلب متحف الحضارات.

أصالة تشدو في حفل من تنظيم نجلها خالد الذهبي

سيكون هذا الحفل، بداية جولة غنائية مختلفة في عدد من الدول العربية، منها السعودية والإمارات والمغرب، في أول تعاون بينها وبين الشركة التي يتولى إدارتها ابنها خالد الذهبي، حيث يعمل خالد علي تجهيز فيلم قصير، به العديد من المقاطع المصورة عن حياتها الشخصية، وعن التحضير لأعمالها الفنية، سواء تسجيل الأغاني أو التجهيز للحفلات والبروفات وعلاقتها بأسرتها، والمحن والأزمات التي مرت بها منذ الصغر، واستطاعت التغلب عليها بإرادتها وعزيمتها.