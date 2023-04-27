مؤلف مسلسل الكتيبة 101: عمل حربي لا يتكرر كثيرا وأحداثه حقيقية

تحدث الكاتب إياد صالح مؤلف الكتيبة 101، عن كواليس كتابة المسلسل، قائلا: «لم يكن لدي قلق في كتابة المسلسل، وذلك بعد تجربة الاختيار 3، لأن الكتيبة 101 مختلف، وفرصة كبيرة لتقديم عمل حربي لأنه شئ لا يتكرر كثيرًا».

تحديات في التصوير

وأضاف «صالح» خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي على قناة الحياة، أن الفنان عمرو يوسف واجه متاعب فى الأحداث لأنه كان يصور بالأسلحة والملابس الحقيقية وما حدث فى الكمائن والشيخ زويد أحداث حقيقية.

وتابع: «هناك قصص كثيرة في المسلسل»، لافتا إلى أن جنديين من ابنائنا هم من قفزوا فوق السيارة التي اقتحمت الكمين لمنعها من إطلاق النار على الجنود، لكن استشهدا لإنقاذ زملائهما.

مسلسل الكتيبة 101 يجسد ملحمة وطنية

مسلسل الكتيبة 101 يعد ملحمة وطنية لرصد وقائع الجماعات الإرهابية في سيناء، ويشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين، من أبرزهم آسر ياسين، وعمرو يوسف، ونهال عنبر، ولبلبة، ورشا مهدي، وغيرهم من النجوم، المسلسل من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة.