عمرو يوسف: التحضيرات لمسلسل الكتيبة 101 كانت صعبة جدا

كشف الفنان عمرو يوسف، كواليس مشاركته في مسلسل الكتيبة 101، الذي جرى عرضه في شهر رمضان المبارك، قائلا: «الواحد لما بيعمل حاجة وهو عارف إنها حصلت بيبقى مركز أوي، إنه ينقلها بالصورة تقريبا اللي حصلت، والحضيرات للمسلسل كانت صعبة جدا».

الاستفادة من بناء الشخصية

وأضاف عمرو يوسف خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه الكثير من الضباط ساعدوه، لكي يؤدي الدور على الوجه الأمثل، متابعا: «استفدت من وجودي حواليهم ومعاهم، وأخدت منهم تفاصيل كتيرة ساعدتني في بناء الشخصية».

صعوبة مسلسل الكتيبة 101

ولفت إلى أن خطورة أو صعوبة مسلسل الكتيبة 101 في كتابته هي عدم وضع خيال المؤلف بها، لكن نقل الأحداث كما هي وبشكل جذاب وإثارة وتشويق ومتعة للمشاهد نظرا لكونه مسلسل درامي، «كلنا واعيين لفطرة إننا بنعمل مسلسل درامي تلفزيوني يجب أن يكون مشوقا، حتى وعند سرد الأحداث الحقيقية ولكن في إطار درامي مشوق».