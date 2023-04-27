لبلبة: «وقعت عقد مسلسل الكتيبة 101 في 4 دقائق وكنت عايزة أعمله من غير فلوس»

أعربت الفنانة الكبيرة لبلبة عن سعادتها البالغة إزاء مشاركتها ضيفة شرف في مسلسل «الكتيبة 101»، الذي عُرض في سباق دراما رمضان الماضي.

وقالت «لبلبة» في ندوة «الوطن» إن المشاركة في عمل وطني أمنية تراودها منذ سنوات، وتحديدًا منذ أن كانت والدتها على قيد الحياة، مضيفة: «كنت أسألها في المناسبات الوطنية، أنا ليه مش بغني فيها رغم إني مسجلة أغاني وطنية جميلة في الإذاعة؟ فكان ردها: إنتي بتقدمي فكاهة وممكن ميكنش لايق عليكي تعملي حاجات جادة».

وتابعت: «حينما حدثني المخرج محمد سلامة بشأن شخصية «زاهية» في مسلسل الكتيبة 101، أبلغني أنه اختارني لها لقدرتي على إضحاك الناس وإبكائهم في الوقت ذاته، وطالبني بقراءة السيناريو الذي استلمت منه 16 حلقة آنذاك.

واستطردت لبلبة: «بدأت في قراءة الحلقات على الفور، وبعد انتهائي منهم حدثته وقلت له أنا موافقة، ووقعت على العقد في 4 دقائق ليعتبر «الكتيبة 101» أسرع عقد وقعته في حياتي، فلم أتحدث عن شروط أو أجر وما إلى ذلك، بل قلت له: أنا عاوزة أعمله من غير فلوس».

صناع مسلسل الكتيبة 101

مسلسل الكتيبة 101 من بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، نهال عنبر، وغيرهم، ومن تأليف إياد صالح، ومن إخراج محمد سلامة.