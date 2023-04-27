لبلبة عن أحد المشاهد في مسلسل الكتيبة 101: بكيت بعده 3 ساعات

كشفت الفنانة لبلبة، كواليس مشاركتها في مسلسل الكتيبة 101 الذي جرى عرضه في رمضان 2023، قائلة: «أول مرة أعمل عمل وطني، وأنا فخورة جدا بالعمل اللي قدمته، خاصة إنها أحداث حقيقية، هي دي الحاجة اللي فخورة بيها، دة مش سيناريو اتكتب ولكن أحداث كلها حقيقية».

وأضافت لبلبة، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن أكثر المشاهد التي بكت فيها خلال مسلسل الكتيبة 101 كان في الحلقة 18، متابعة: «لما روحت المستشفى وشوفت ابني مصاب على السرير، من المشاهد اللي بكيت فيها كتير، قعدت أعيط 3 ساعات بعد المشهد».

وأوضحت أنها أدت أدوارا للأم كثيرا في الأعمال الفنية لكن كون أنها أم لضابط وحيد كانت بالنسبة لها أجمل شيء، متابعة: «فكرت قبل ما أدخل العمل دة، وعينيا تيجي في عين عمرو يوسف قعدت أفكر مع نفسي وأقول أنا حملت فيه ونزلته وفترة الرضاعة ولما سنانه طلعت وربيته وأخدته في حضني وأفسحه».