هل تتغير مواعيد عمل المطاعم السياحية بعد تطبيق التوقيت الصيفي؟

قال علي كامل منصور، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بالدلتا ومدن القناة، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن مواعيد عمل المطاعم السياحية بداية من تطبيق التوقيت الصيفي، لن تشهد أي تغيير عن المواعيد التى تعمل بها المطاعم حاليا، لافتًا إلى أن مواعيد المنشآت والمطاعم السياحية حاليا باتت ثابتة صيفًا وشتاءً.

خدمة الديلفري مستمرة طوال الـ24 ساعة

وأضاف «منصور»، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه وفقًا لقرار وزير السياحة والآثار فإن مواعيد عمل المطاعم والكافيتريات والبازارات المرخصة سياحيًا حاليا تكون من الساعة 6 صباحًا وتغلق في ميعاد لا يجاوز الساعة 4 من صباح اليوم التالي، مع استمرار خدمة التيك أواي Take away، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل «الدليفري» بالنسبة للمطاعم والكافيتريات على مدار (24) ساعة.

وأشار منصور إلى أن مواعيد عمل المطاعم والكافيتريات المرخصة سياحيا والمتواجدة بالموانئ الجوية والبحرية والبرية ومحطات القطارات فتكون مفتوحة على مدار 24 ساعة، أو بحسب طبيعة مواعيد فتح وتشغيل وغلق تلك الأماكن.

مواعيد عمل الملاهي الليلية

وأوضح رئيس غرفة المنشآت السياحية بالدلتا ومدن القناة، أن مواعيد عمل مسارح المنوعات الليلية «الملاهي الليلية» يوميًا تكون من الساعة 11صباحا وتغلق في ميعاد لا يجاوز الساعة 4 من صباح اليوم التالي، كما أن مواعيد فتح وتشغيل صالات الديسكو من الساعة 10 صباحا وتغلق في ميعاد لا يجاوز الساعة 4 من صباح اليوم التالي.