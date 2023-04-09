المنشآت السياحية: المطاعم تستقبل الرواد في العيد بأطباق جديدة وفقرات فنية

قال علي كامل منصور، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بالدلتا ومدن القناة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن المطاعم والمنشآت السياحية استعدادات بشكل كبير لاستقبال الرواد خلال إجازات عيد الفطر المبارك، لافتا إلى أن تلك الاستعدادات تمثلت فى إجراء عمليات صيانة وتطوير وديكورات جديدة، فضلا عن تجهيز أطباق غذائية سيتم تقديمها للزبائن لأول مرة خلال العيد وتجهيز فقرات فنية مميزة والاستعانة بمطربين لديهم شعبية كبيرة لجذب الرواد.

حجوزات بالمطاعم السياحية خلال عيد الفطر

وأضاف لـ«الوطن» أن العديد من المطاعم السياحية بدأت تلقي حجوزات من مواطنين مصريين وسياح عرب وأجانب خلال إجازات عيد الفطر المبارك، لافتا إلى أن نسب الإشغال خلال العيد وفقا للحجوزات الحالية والمستقبلية بالنسبة للمطاعم الثابتة الموجودة فى القاهرة والجيزة لن تقل عن 85%، أما مسارح المنوعات (الملاهي الليلية) وصالات الديسكو ستتخطى حاجز الـ90%.

زيادة نسب الإشغال خلال اجازات عيد الفطر

وأشار رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بالدلتا ومدن القناة إلى أن زيادة نسب الإشغال بالمنشآت والمطاعم السياحية خلال إجازات عيد الفطر المبارك، يعود في المقام الأول إلى قدوم أعداد جيدة من السياح العرب لقضاء العيد في المدن المصرية، موضحا أن نسب وجود السياح العرب بالمطاعم خلال العيد تبلغ نحو 80% من إجمالي الرواد الموجودين، فيما يٌمثل السياح المصريون والأجانب الـ20% المتبقية.