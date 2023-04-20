هل تبدأ المطاعم السياحية العمل بالتوقيت الصيفي في 28 إبريل.. الغرفة تجيب

كشف على كامل منصور، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بالدلتا ومدن القناة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية إن مواعيد عمل المنشآت والمطاعم السياحية الحالية لن يتم تغييرها يوم 28 إبريل الجاري موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي، لافتا إلى أن مواعيد المطاعم السياحية حاليا ثابتة ولا تتغير صيفا أو شتاء.

مواعيد عمل المطاعم من 6 صباحا حتى الساعة 4

وأضاف لـ «الوطن»، أن مواعيد عمل المطاعم والكافيتريات والبازارات المرخصة سياحيا حاليا تكون من الساعة 6 صباحا وتغلق في موعد لا يجاوز الساعة 4 من صباح اليوم التالي، مع استمرار خدمة التيك أواي Take away، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل «الدليفري»، بالنسبة للمطاعم والكافيتريات على مدار 24 ساعة.

مواعيد عمل الملاهي الليلية

وأشار إلى أن مواعيد عمل مسارح المنوعات الليلية «الملاهي الليلية»، يوميا تكون من الساعة 11صباحا وتغلق في ميعاد لا يجاوز الساعة 4 من صباح اليوم التالي، كما أن مواعيد فتح وتشغيل صالات الديسكو من الساعة 10 صباحا وتغلق في ميعاد لا يجاوز الساعة 4 من صباح اليوم التالي.

وأوضح أنه بالنسبة لمواعيد عمل المطاعم والكافيتريات المرخصة سياحيا والمتواجدة بالموانئ الجوية والبحرية والبرية ومحطات القطارات فتكون مفتوحة على مدار 24 ساعة، أو بحسب طبيعة مواعيد فتح وتشغيل وغلق تلك الأماكن.