الصحف النمساوية تحتفي بلقاء الرئيس السيسي والمستشار نيهامر

اهتمت الصحف النمساوية بجولة المستشار النمساوي، كارل نيهامر، في عدد من الدول الأفريقية، من بينها مصر، ولقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في القاهرة اليوم الخميس.

تعاون مع مصر في عدة قضايا

وأوضحت صحيفة «دي برس» النمساوية أن المستشار تحدث مع الرئيس السيسي عن قضايا التعاون الاقتصادي وجهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية مع تقديم دعوة للسيسي لزيارة فيينا.

فرصة للاستفادة من الشركات النمساوية

بدورها أشارت صحيفة «لايف بولتيك» أن 13 ممثل للشركات النمساوية حضروا مع المستشار الألماني في رحلته المميزة للقاهرة، وشملت لقاءات المستشارات الألماني التطرق إلى عدة مجالات منها النقل ومكتبة الإسكندرية التي وقعت مذكرة تفاهم مع المكتبة الوطنية النمساوية.

تعاون واسع مع مصر

وبينت الجريدة إلى أن المستشار النمساوي رأي فرصا كبيرة للتعاون مع الشركات النمساوية في مشروعات البنية التحتية الكبرى في ظل بناء مصر العاصمة الإدارية الجديدة مع التأكيد على رغبة فيينا في مشاركة مصر في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر.

تنسيق في مجال الزراعة

والتقى أيضا وزير الزراعة نوربرت توتشنيج (ÖVP) بوزير المياه المصري هاني سويلم، واتفق معه على توسيع التعاون في إدارة المياه مبينا أن مصر ستلعب دورا هاما في معالجة المياه واستخدام الطاقة الكهرومائية على يد الشركات النمساوية لأنه بحلول 2030 سيكون ما يقرب من 2.4 مليار شخص في جميع أنحاء العالم محرومين من مياه الشرب النظيفة ، وقد يضطر ما يقرب من 700 مليون شخص إلى الهجرة بسبب نقص المياه.

دفعة تعاون في قضايا الهجرة

من جانبها، ذكرت صحيفة «فولكس بلات» النمساوية واسعة الانتشار، في تقريرلها، أنه من المقرر أن تحدث دفعة في التعاون بين البلدين في قضايا الهجرة حيث سيتم توقيع إتفاقية عندما يزور الرئيس السيسي فيينا هذا العام.

وأكد المستشار كارل نيهامر على الإمكانات الهائلة في التعاون في القضايا الاقتصادية والأمنية بين البلدين، كما أشاد المستشار النمساوي بجهود مصر في مكافحة الاتجار بالبشر.