أقوال ضحايا واقعة سرقة نصف مليون جنيه بالبحيرة: المتهمون استدرجونا لمنطقة نائية

لاتزال قضية القبض على تشكيل عصابي مكون من 8 أشخاص تخصصوا في قضايا السرقة بالإكراه، قيد التحقيقات بعد أن جرى إحالتهم إلى محكمة جنايات دمهنور لمحاكمتهم، لاتهامهم بسرقة 520 ألف جنيه، من شخص بالإكراه بالطريق العام بأسلحة نارية «بندقية آلية خرطوش».

سرقة بالإكراه

وذكر أمر إحالة المتهمين في القضية التي حملت رقم 3342 لسنة 2022، جنح غرب النوبارية، أن النيابة اتهمت كل من: «فتحي. م. ف»، «أحمد. ن. ع»، «عبد العزيز. ع. م»، «محمد. ج»، «علي. حسين. ع»، « صقر. ي. ع»، «فريد. ح. ع»، «عبدالكريم. ج. م»، بأنهم خطفوا شخصين عبر الطرقات النائية، بزعم بيعهما كمية من التبغ، مباعدين اياهما عن موطنهما، رغما عن إرادتهما تمهيدًا لسرقتهما.

استدراجوا الضحايا لإحدى الطرقات النائية

وحصلت «الوطن» على أقوال الشهود وتحريات الأجهزة الأمنية بشأن الواقعة، حيث أوضح الشاهد الأول ويدعى «محمود أ م»، يبلغ من العمر 30 سنة - مندوب مبيعات، بقيام المتهمين باستدراجه لاحدي الطرقات النائية بزعم بيعه كمًا من التبغ، وما أن بلغهم هو والمجني عليه الشاهد الثاني حتى استدرجوه بالمركبة خاصته إلى إحدى الدروب الصحراوية لتسلم البضائع المتفق عليها، وما أن تواروا عن الأنظار حتى فوجئ باعتراض مركبتين طريقه وإشهار المتهمين في وجهه أسلحة نارية «بندقتين خرطوش، عصي»، مهددين إياهما بإلحاق الأذى بهم ما لم يرضخوا لهم حتى تمكنوا من شل مقاومتهم والاستيلاء منهم عنوة على المبلغ المالي خاصته، البالغ قدرة مائتي ألف جنيه، بالإضافة إلى الهواتف المحمولة، مفتاح المركبة، ثم هربوا.

المتهمون أشهروا في وجههما الأسلحة النارية

وشهد «أحمد ح س» يبلغ من العمر 24 سنة بذات مضمون، وكشفت التحريات الأمنية عن صحة ارتكاب المتهمين للواقعة بأن استدرجه المجني عليهما إلى إحدى الطر قات النائية بزعم بيعه كمًا من التبغ «سجاير» وتوجهوا للقائهم حتي انقضوا عليهما مشهرين في وجههما الأسلحة مهددين إياهم بالحاق الأذى بهما، حتى تمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتهم وإلقاء الرعب في أنفسهم، والاستيلاء منهم على المنقولات ومبلغ مالي وهواتف محمولة ولاذوا بالفرار.