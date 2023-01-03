القبض على «3 عصابات سطو مسلح» في عابدين والسلام والتجمع

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط (شخصين ، لهما معلومات جنائية) حال إستقلالهما دراجة نارية " بدون لوحات ولا يحملان تراخيص" بدائرة قسم شرطة عابدين ، وعُثر بحوزتهما على (هاتف محمول "مجهول المصدر" – كمية من مخدر الهيروين) وبمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما وأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزتهما من متحصلات واقعة سرقة وكذا الدراجة النارية وحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

ضبط (ثلاثة أشخاص) لقيامهم بسرقة كمية من المواسير النحاسية ومجموعة من الأسلاك الكهربائية وقطع من الحديد من موقع إحدى الشركات بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وتحميلها بصندوق سيارة "نقل" تم ضبطها ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بقصد التصرف فى المسروقات بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة .

ضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ) وبحوزته (ساعة يد - هاتف محمـــول "مــجهوليـن المصدر" ) وبمواجهته إعترف بسرقتها من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة السلام ثان بأسلوب "التسلق" ، كما إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المساكن بذات الأسلوب ، وأقر بإرتكابه (3) وقائع أخرى ، وتم بإرشـــاده ضبط كافة المسروقات المُستولى عليها بمسكنه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.