القصة الكاملة لمقتل شخصين على يد 4 متهمين في أسوان.. سطو مسلح

اتفق أفراد تشكيل عصابي على استهداف المارة بأحد الطرق الخالية بدائرة قسم شرطة كوم أمبو بمحافظة أسوان، اعتادوا على الخروج كلما اقتضت الحاجة للحصول على المال، وفي آخر حادث ارتكبوه ظهرت أمامهم سيارة كانت بمثابة غنيمة تمكنهم من الحصول على هدفهم.

خطة للحصول على غنيمة

الخطة التي وضعها المتهمون الأربعة، تضمنت سرقة سيارة مُحملة بالبضائع ليستفيدوا منها بقدر الإمكان، سواء ببيع السيارة أو البضاعة، وما أن ظهرت أمامهم السيارة التي كان يستقلها المجني عليهما حتى أمطروهما بوابل من الأعيرة النارية.

التهديد لم يكن وسيلتهم

المتهمون الأربعة لم يستعملوا أسلوب التهديد في البداية أو مساومة المجني عليهم لترك السيارة، ولكن اتخذ أحدهما من منتصف الطريق مركزا ليظهر أمام ضحاياه، مُطلقًا عليهما رصاصات من سلاح ناري «بندقية آلية» كانت بحوزته.

سرقة السيارة والهروب بها

لم يتوقف إطلاق النيران إلا بعد أن توقفت السيارة بشكل كامل، وكانت الدماء تغرق الأرض وبدأ المتهمون في حمل جثة المجني عليهما إلى خارج السيارة، واستقلوها وفروا هاربين من مكان الواقعة.

اكتشاف الجريمة

وفي الصباح الباكر، اكتشف عدد من الأهالي الواقعة وعثروا على جثة المجني عليهما وبها طلقات نارية، فأبلغوا الأجهزة الأمنية التي حضرت على الفور وفرضت كردونا أمنيا وتم رفع البصمات وفوارغ السلاح المُستخدم في الجريمة.

القبض على المتهمين

وعن طريق تتبع خط سير السيارة المسروقة، تم التوصل إلى مكانها والقبض على مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم 4 أشخاص اعترفوا أمام النيابة العامة بارتكاب الواقعة بغرض السرقة، وأرشدوا عن السلاح المُستخدم «بندقية آلية، خزينة، عدد من الطلقات لذات العيار»، وتحرر المحضر اللازم، وتتولي النيابة العامة التحقيق في الواقعة وأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.