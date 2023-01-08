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تفاصيل حجز المحلات التجارية وقطع الأراضي المطروحة في 3 مدن جديدة

كتب:

منة عبده
08:55 م | الأحد 08 يناير 2023
الوحدات السكنية بالمدن الجديدة.. صورة أرشيفية

الوحدات السكنية بالمدن الجديدة.. صورة أرشيفية

عدد من الوحدات التجارية والإدارية، أعلنتها وزارة الإسكان والمرافق، خلال الساعات الماضية، داخل مدينة الصالحية الجديدة، والنوبارية الجديدة، والعبور، بمساحات مختلفة، للمواطنين الراغبين في الحصول على فرصة عمل من سكان المدينة، وذلك في إطار توفير الخدمات المختلفة لقاطني المدن الجديدة.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، تفاصيل حجز وحدة تجارية وإدارية بمدينتي الصالحية والنوبارية الجديدة، ومدينة العبور وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

مدينة الصالحية الجديدة 

- طرح 3 محال تجارية.

- بمساحات تتراوح من ( 27م2: 64م2).

- داخل الأسواق التجارية بالمدينة.

- البيع بجلسة مزاد علني يوم الأحد الموافق 12/2/2023.

- إتاحة كراسة الشروط بجهاز مدينة الصالحية الجديدة. 

مدينة النوبارية الجديدة 

- طرح 15 محلا تجاريا.

- المساحات تتراوح من 13م2 لـ97م2.

- داخل مختلف الأسواق التجارية بالمدينة.

- البيع بجلسة مزاد علني يوم الأربعاء الموافق 8/2/2023.

- إتاحة كراسة الشروط بجهاز مدينة النوبارية الجديدة. 

مدينة العبور

- طرح قطعة أرض.

- بمساحة 18 م2.

- داخل مقر الجهاز لإقامة منفذ لخدمة المواطنين.

- بنظام مقابل الانتفاع لمدة 3 سنوات للتخصيص بجلسة للمزاد العلني يوم الإثنين 6/3/2023.

- إتاحة كراسة الشروط بجهاز مدينة العبور

جدير بالذكر أن وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، تطرح عددا كبيرا من الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، وقطع الأراضي، داخل المدن الجديدة، من حين لآخر، بمساحات وأسعار مختلفة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، بشروط معينة.

وتعد من أبرز الشروط التي تحددها وزارة الإسكان والمرافق، للحصول على الوحدات السكنية، أن يكون المواطن المتقدم للحجز، من قاطني المدينة المطروح بها الوحدات السكنية، أو العاملين بها، وألا يكون قد حصل على وحدة، أو قطعة أرض من قبل.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.