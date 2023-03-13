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وزير الإسكان: السماح باستكمال دفع مقدمات حجز قطع الأراضي السكنية الصغيرة

الجزار: المستفيد يوقع على إقرار بالموافقة على التعامل الأسعار الحالية

كتب:

أيمن حمزة
09:58 ص | الإثنين 13 مارس 2023
الإسكان تعلن بتيسيرات جديدة لأراضى الإسكان الاجتماعي

الإسكان تعلن بتيسيرات جديدة لأراضى الإسكان الاجتماعي

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على الطلبات المقدمة من العملاء السابق تقدمهم لحجز قطع أراض سكنية صغيرة، سواء بنظام القرعات العلنية، أو بنظام الحجز الإلكتروني أونلاين للسماح لهم باستكمال مقدمات الحجز، وتقديم الشيكات الآجلة.

الجزار: للحاجزين من 2017 استكمال مقدمات الحجز خلال شهر من تاريخ الإعلان

وأوضح الجزار، أنَّ موافقة مجلس إدارة الهيئة، نصت على قيام الحاجزين منذ عام 2017 وحتى تاريخه، باستكمال مقدمات الحجز، خلال شهر من تاريخ الإعلان، وفقًا لعدد من الشروط، وتشمل، أن تكون القطع السابق الفوز بها ما زالت شاغرة ولم يتمّ إعادة طرحها، ويتمّ إعادة التعامل وفقا للأسعار الحالية لكل مدينة، ووفقا لما تسفر عنه دراسة لجنة التسعير بالهيئة، من تحديد السعر الحالي لكل منطقة.

وزير الإسكان: العملاء يوقعون على إقرار بالموافقة على التعامل بالأسعار الحالية

وأضاف وزير الإسكان أنَّ العملاء يوقعون على إقرار بالموافقة على التعامل بالأسعار الحالية، والتنازل عن أي دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة أو الأجهزة إن وجدت، وكذا الالتزام بالاشتراطات العامة والشروط المالية والعقارية الواردة بكراسة الشروط السابق التقدم من خلالها.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.