الجمهور يشيد بفيلم هارلي لمحمد رمضان: يعالج المشاكل الاجتماعية

أشاد جمهور الفنان محمد رمضان بفيلم هارلي، والذي يعرض حاليًا في دور العرض، وتصدر قائمة الإيرادات حيث احتل طوال أيام العيد المركز الأول.

إشادات الجمهور بفيلم هارلي

وجاءت تعليقات الجمهور على فيلم هارلي كالتالي: «فيلم ولا أروع وفيه معالجة لعديد المشاكل الاجتماعية. دمت متألقًا ومبدعًا على الدوام يا نمبر وان»، وعلق آخر: «الفيلم جميل يا رمضان؛ أنا شفته في أمريكا، بجد مبروك ومن نجاح لنجاح دايمًا»، وعلق آخر: «فيلم جامد فعلًا فظيع وله رسالة».

فيلم هارلي

فيلم هارلي احتل المركز الأول في قائمة الإيرادات إذ في ست أيام 27 مليونًا، ويضم عددًا كبيرًا من نجوم الفن، أبرزهم: محمد رمضان ومي عمر ومحمود حميدة وأحمد داش وحسني شتا وإسماعيل فرغلي، من تأليف محمد سامي، وإخراج محمد سمير.

كما طرح أغنية طوق نجاة والتي نالت إعجاب وإشادات الجمهور بسبب الرسالة التي تقدمها وهي مواجهه الإدمان.