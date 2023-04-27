أحد المصريين العائدين من السودان: الخرطوم أصبحت مدينة أشباح

كشف أحد المصريين العائدين من السودان، تفاصيل ما يحدث هناك قائلًا: «حاليًا الأوضاع صعبة، ومدينة الخرطوم المعيشة حاليًا فيها صعبة»، لافتا إلى أن الأمور الحياتية اليومية تضاعفت «الأسعار اللي كنا بنتعامل بيها طول السنة، الفترة دي زادت ضعفين وتلاتة وأربعة، بما فيها المواصلات والأكل».

وأضاف خلال تصريحات خاصة: «السلع والغذاء مش موجودين في الخرطوم، وقبل ما نتحرك من الخرطوم البقالات كانت قافلة، المدينة أصبحت مدينة أشباح حرفيًا، نتمنى إن الأمور تتحل وربنا يهدي الأمور، وبعيدًا عن إطلاق النار اللي بيحصل ليل نهار، الاشتباكات كانت بتمتد 24 ساعة بين الجيش والميليشيات، والمياه كانت بتقطع والكهرباء كانت بتقطع، عدينا بأيام صعبة في الخرطوم».