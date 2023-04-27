مصر تنجح في إجلاء 5327 مواطناً من السودان حتى الآن

أكد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن تنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين المتواجدين في السودان يجري على قدم وساق، حيث نجحت جهود الدولة، اليوم الخميس، في إعادة نحو 1356 مواطناً عبر الإجلاء البري، وحوالي 1283 مواطناً عن طريق الإجلاء الجوي، بإجمالي 2648 مواطناً.

وأضاف السفير أبو زيد، بحسب صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه بذلك يصل عدد المواطنين الذين تم إجلاؤهم منذ بداية الأزمة في السودان إلى 5327 مواطناً.

دور هام للقوات المسلحة

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن القوات المسلحة قامت بتنفيذ عدد 9 طلعات جوية اليوم الخميس، الموافق 27 أبريل 2023، في إطار تنفيذ خطة إجلاء المصريين العالقين في السودان، ليصل بذلك عدد إجمالي الطلعات الجوية التي تم تنفيذها إلى 23 طلعة جوية.

كما قامت القوات المسلحة بتوفير مواد غذائية واسعافية لما يزيد عن عدد 1000 مواطن من المصريين المنتظر إجلاؤهم خلال عمليات الإجلاء الجوي الجارية.