أصالة تروج لحفلها بمتحف الحضارات 5 مايو المقبل 

روجت الفنانة أصالة عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، لحفلها الغنائي، والمقرر إحياءه 5 مايو المقبل بمتحف الحضارات.

ونشرت أصالة البوستر الدعائي للحفل، وعلقت عليه قائلة: «أهلي وحبايبي بمصر العظيمة، كل سنه وأنتوا بألف خير.. استنوني بحفلة كتير بتعني لي بمتحف الحضارات يوم 5 مايو، راح نسترجع ذكرياتنا، ونستمتع بالجديد، وسوا راح نأسّس ذكرى لليلة غير كلّ الليالي».

حفل أصالة وإليسا

ومن ناحية أخرى، تستعد أصالة لحفلها الغنائي في دولة الكويت بصحبة الفنانة إليسا 13 مايو المقبل، التي روجت له عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام قائلة: «أوّل حفلة برجع فيها حتكون بين أحلى سمّيعه وأرقى جمهور.. مشتاقة قدّ مو مشتاقين.. مشتاقة إلكم ومشتاقه غنّي ورتّبتلكم برنامج مارح تصدقوا حلاوته.. بلاقيكم بالكويت بعد كم يوم حبايبي وأهلي أهل الكويت الغاليين».