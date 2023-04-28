محافظ كفر الشيخ: حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة مستمرة

وجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالاستمرار في إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، ووقف البناء المخالف بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وكذلك الحملات اليومية ضمن الموجة الـ21.

استمرار جهود توفير السلع الأساسية وضبط الأسعار

وطالب «نور الدين»، باستمرار جهود توفير السلع الأساسية، وضبط الأسعار، والتعاون والتنسيق بين كافة الأجهزة على أرض المحافظة، لتلبية متطلبات المواطنين واحتياجاتهم من السلع الغذائية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بالعمل على توفير مختلف السلع والمواد الغذائية بالأسواق بالكميات والأسعار المناسبة.

الاستمرار في عقد اللقاءات الجماهيرية الأسبوعية

وأكد «نور الدين»، أنه كلّف بالاستمرار في عقد اللقاءات الجماهيرية الأسبوعية بمراكز ومدن المحافظة، للاستماع إلى مشاكل المواطنين، والعمل على حلها بما يُساهم فى تحقيق رضا المواطن، موجهاً بسرعة الانتهاء من شبكة الطرق الجاري إنشاؤها، كما وجّه باستمرار تنفيذ مبادرة الرئاسية لزراعة «100 مليون شجرة».