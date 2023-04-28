حضانة مشاتل الأرز بكفر الشيخ.. 3 مراحل رعاية في 30 يوما

رعاية على مدار 30 يوما لا تنقطع، كل يوم يذهب الفلاحون في محافظة كفر الشيخ، لمتابعة حضانة مشاتل الأرز، ليتم الري فجراً، ثم صرف الماء مع غروب الشمس، مشاتل الأرز أو حضانة الأرز لمساحة قيراط لكل فدان هي التي يتم توزيعها وشتلها في باقي مساحة الفدان بعد مرور 30 يومًا من بدار الأرز بالمشتل، ولعل طرق العناية كبيرة به حتى يصلب الأرز عوده وينبت بشكل سليم خلال أول 10 أيام، هي الأصعب لنمو النبات، ثم رعاية عدم التلف في العشرة أيام الثانية، ثم آخر 10 أيام قبل الشتل هي الرعاية الأهم، مثل رعاية الأم لطفلها، أو الصعاب في أوقات الحمل للجنين في بدايته.

رعاية فائقة لحضانات الأرز

يؤكد الدكتور إسماعيل الرفاعي، رئيس قسم بحوث الأرز بمحطة بحوث سخا في محافظة كفر الشيخ لـ«الوطن»، أن حضانات الأرز أو مشاتل الأرز هي أمر يحتاج لرعاية فائقة على مدار مدة بدار المشتل 30 يومًا، حيث يتم تسوية الحضان ثم غمره بالماء، يليها «عطن»، الأرز في الماء لمدة ثلاثة أيام داخل جوال، ثم يتم البدار للأرز في المشتل المخصص لذلك بواقع 50 كيلو لمشتل الفدان الواحد، بمساحة قيراط فقط.

وأشار إلى أن مشتل الأرز هو المفرخ لشتلة الأرز، التي يتم توزيعها في باقي مساحة الأرض المنزرعة، لافتًا إلى أن صلاح المشتل دون تلف أو لفحه يعني إنتاجية متميزة بواقع 4 أطنان ونصف لكل فدان، سواء للأرز عريض الحبة أو الأرز رفيع الحبة.

رعاية مستمرة لمشاتل الأرز

ويقول عبد الكريم عبد الجواد، مزارع من أبناء مركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ إنهم يداومون على رعاية مشتل الأرز كل يوم سواء في عمليات الري أو الصرف، واتباع كافة التعليمات الإرشادية حتى لا يتلف، مشيراً إلى أنه يهتم به ويرعاه مثل الطفل الصغير حتى لا يمرض، أو يصاب بضرر، وذلك لما يعود عليهم بالخير الوفير، حيث ينتج الفدان الواحد ما يقدر بنحو 55 ألف جنيه، خلال موسم الحصاد، وذلك بعد مرور مدة زراعة الأرز 120 يومًا.

يذكر أن محافظة كفر الشيخ، تنتج نحو 35% من محصول الأرز الشعير على مستوى المنزرع بمحافظات مصر.