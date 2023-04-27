«واس»: وفاة الأمير بندر بن متعب بن عبدالله آل سعود

أعلنت المملكة العربية السعودية وفاة الأمير بندر بن متعب بن عبد الله بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء «واس» السعودية.

الأمير بندر بن متعب بن عبد الله

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية، أنه سيصلى على الأمير بندر بن متعب بن عبد الله بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، يوم غدٍ الجمعة الموافق 8 / 10 / 1444هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.

الديوان الملكي السعودي

وكان الديوان الملكي السعودي، أعلن الإثنين الماضي، وفاة الأمير عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود.

وقال الديوان الملكي السعودي، في بيان: «انتقل إلى رحمة الله تعالى، صاحب السمو، الأمير عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود»