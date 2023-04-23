غرق شاب في ترعة بقنا ثالث أيام العيد.. «نزل للاستحمام»

لقي طالب مصرعه غرقا، اليوم الأحد، ثالث أيام عيد الفطر، داخل ترعة بقرية العويضات التابعة لمركز قفط جنوب محافظة قنا، وجرى انتشال جثته ونقلها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

بلاغ بغرق طالب في ترعة العويضات بقنا

وتلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بمصرع طالب غرقا داخل ترعة بقرية العويضات أثناء الاستحمام، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه رجال الإنقاذ النهري لانتشال الجثة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

إيداع الجثة مشرحة المستشفى

وتبين من التحريات الأولية مصرع أحمد حمدي سليمان، 18 عاما، مقيم قرية العويضات في محافظة قنا، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.