جرفه التيار.. انتشال جثة شاب غرق بمياه نيل بني سويف

لقى شاب مصرعه غرقًا اليوم الأربعاء، خلال استحمامه في مياه نهر النيل أمام قرية بني محمد الشرقية التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، وجرى انتشال جثته ونقلها إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

بلاغ بغرق شاب في مياه النيل ببني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من العقيد مازن سعيد مأمور مركز شرطة ببا يفيد بغرق شاب في نهر النيل أمام قرية بني محمد الشرقية بدائرة المركز، وتم التوجيه بسرعة انتقال قوات الإنقاذ النهري وانتشال الجثة، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة وملابساتها.

انتشال جثة شاب غرق بمياه النيل في بني سويف

على الفور انتقلت فريق من قوات الإنقاذ النهري إلى موقع الغرق وتم انتشال جثة الشاب ويدعى؛ محمد أحمد عبد الفتاح 18 عامًا، وتم نقلها بسيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

تحرر المحضر اللازم وجاري اتخاذ طافة الإجراءات القانونية تمهيدًا لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويه.