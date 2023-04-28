الأحد.. آخر موعد للتقديم على فتح منفذ مشروع جميعتي

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن يكون يوم الأحد المقبل موعد غلق باب التقديم على فتح منفذ مشروع «جمعيتي» الموافق 30 أبريل الجاري، وذلك ضمن المرحلة الخامسة لمشروع جميعتي والذي تخصصه الوزارة للشباب لتوفير فرص عمل لهم من خلال فتح المنافذ لصرف السلع التموينية لحاملي البطاقات، بالتوازي مع منافذ بقالي التموين.

التقديم على فتح منفذ مشروع جمعيتي

وتغلق وزارة التموين باب التقديم على فتح منفذ مشروع «جمعيتي» مع ملف الطلبات التي تقدم بها أصحابها لفتح المنفذ اعتبارا من الأول من يناير 2022 وحتى تاریخ نهاية أبريل الجاري.

ونوهت وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أنه سيتم التعامل مع طلبات المرحلة الخامسة والمتقدمين على فتح منافذ جمعيتي اعتبارا من شهر مايو 2023.

أوراق التقديم على فتح منفذ مشروع جمعيتي

وتشمل الأوراق اللازمة للتقديم على فتح منفذ مشروع جمعيتي، والتي يتم تقديمها لمديريات التموين على التالي:

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة المؤهل الدراسي.

- الموقف من التجنيد.

- برنت تأميني.

زيادة قيمة التأمين لمنافذ مشروع جمعيتي

جدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، أقرت منذ وقت سابق زيادة قيمة التأمين لمنافذ مشروع جمعيتي بحد أقصى 20% من قيمة التأمين المدفوع بالشركة حال تقدم صاحب المنفذ بطلب، وذلك بهدف زيادة الضخ السلعي إلى المنافذ لخدمة المستفيدين من أصحاب البطاقات التموينية وإتاحة السلع لهم.