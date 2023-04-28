الساعة الآن في القاهرة حسب التوقيت الصيفي الجمعة 28 أبريل

يجري الآن العمل بالتوقيت الصيفي، الذي أقرته الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عقب موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المقدمة بشأنه، وتكون الساعة الآن في القاهرة حسب التوقيت الصيفي الجمعة 28 ابريل، هي الواحدة صباحًا.

التوقيت الصيفي بدأ الآن

وبحسب التوقيق الصيفي الآن فإن الساعة في القاهرة حسب التوقيت الصيفي الجمعة 28 ابريل، هي الواحدة صباحًا، ويكون بذلك على المواطنين تقديم ساعاتهم بمقدار 60 دقيقة لتتواكب مع النظام الصيفي.

ويأتي تطبيق النظام الصيفي عقب 7 سنوات من إيقاف العمل به، واستعدت الهيئات والمصالح الحكومية والقطاع الخاص لتطبيق النظام الصيفي بتعديل مواعيدها للناسب مع المواطنين.

تطبيق التوقيت الصيفي

وكانت مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وافق نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تطبيق نظام التوقيت الصيفي، من خلال تقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة، اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر، وذلك بهدف ترشيد الطاقة والاستهلاك في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.

وتضمن مشروع القانون مادتينن شملت المادة الأولى، موعد بدء تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي، وذلك اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، على أن تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة، ونصت المادة الثانية: على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.