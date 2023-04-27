التوقيت الصيفي الجديد يبدأ تطبيقه الليلة.. مواعيد 5 خدمات مهمة

ساعات قليلة تفصلنا عن العمل بالتوقيت الصيفي الجديد، لتوفير الطاقة واستهلاك الوقود، حيث أشار خبراء الاقتصاد إلى أن الساعة التي سيتم تقديمها توفر الوقود والطاقة، بما يعود بفوائد عظيمة على الاقتصاد القومي، واستعدت الهيئات والمصالح الحكومية للعمل بمواعيد جديدة فيه للتناسب مع المواطنينن، وتقديم خدمة بشكل أفضل.

وخلال التقرير التالي ترصد «الوطن» أبرز الخدمات التي لا يستغني عنها أحد والتي تغير مواعيد العمل بها مع تطبيق التوقيت الصيفي الجديد.

مواعيد غلق المحال في التوقيت الصيفي الجديد

في التوقيت الصيفي الجديد تكون مواعيد عمل المحلات والمولات التجارية من السابعة 7 حتى 11 مساء، وحتى الثانية عشرة صباحا، أيام الخميس والجمعة والإجازات لمراعاة الصالح العام، وتبدأ الورش الفنية عملها منذ الساعة 8 صباحا حتى 7 مساء داخل الكتل السكنية، مع استثناء الورش ومحطات الوقود على الطرق الرئيسية والسريعة.

مواعيد عمل البنوك ومكاتب البريد في التوقيت الصيفي الجديد

وتظل مواعيد البنوك ومكاتب البريد في التوقيت الصيفي الجديد، كما هي في تمام الساعة الثامنة ونصف، على أن ينتهي العمل في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

مواعيد القطارات في التوقيت الصيفي الجديد

أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه مع تطبيق التوقيت الصيفي الجديد لا يوجد تغيير في مواعيد القطاران حيث تستمر القطارات السائرة بالطريق بعد التوقيت الجديد وتعتبر متأخرة علي مواعيدها ساعة حتى تصل إلى محطة الوصول الإنتهائية في هذه الليلة.

مواعيد عمل مترو الأنفاق في التوقيت الصيفي الجديد

كما يعمل مترو الانفاق وفقا للتوقيت الصيفي الجديد كما هومعتاد أ من الساعة 5:15 صباحا طوال العام، على أن يكون قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 11:40 مساء، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 11:50 مساءا، وللخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة 12:00 صباحا، وقيام آخر قطار للخط الثالث من محطة عدلي منصور الساعة 12:31 صباحا، ومن محطة الكيت كات الساعة 12:04 صباحا.

فوائد تطبيق التوقيت الصيفي الجديد

ويعود تطبيق التوقيت الصيفي الجديد، بالنفع على الجميع لكونه يساهم في ترشيد الطاقة والكهرباء، والغاز، والسولار، والمواد البترولية، كما أثبتت الدراسات أنه يوفر مبلغ قدره 150 مليون دولار من استهلاك الكهرباء، وتوفير أكثر من 10% من استهلاك الطاقة والكهرباء، توفير استيراد الغاز بمبلغ قدره 25 مليون دولار، فضلاً عن توفير العملة صعبة.