حصاد 1827 فدان قمح مع بداية موسم التوريد 

قال الدكتور نبيل الششتاوي، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، إنه قد تم حصاد 1827 فدانا من القمح في الإسكندرية حتى الوقت الراهن، مع بداية موسم توريد القمح، وذلك من إجمالي المساحة المنزرعة البالغ قدرها 21933 في المحافظة.

«زراعة الإسكندرية»: إزالة أي معوقات أمام توريد القمح

واضاف وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، في بيان اليوم، أنه جرى متابعة سير عملية الحصاد وتوريد الأقماح بمراكز التجميع بالجمعيات الزراعية «جمعية أبو بكر ، جمعية رحيم» بالعامرية والوقوف على إزالة أي معوقات، بالإضافة إلى الإطمئنان على بداية عملية التوريد.

متابعة أعمال لجنة استلام توريد القمح

وأوضح أنه تم متابعة أعمال لجنة الإستلام منذ دخول السيارات إلى الصومعة ووزنها وأخذ عينات للفحص، وتحديد الرتبة والتفريغ على النقرة وشرح واف على لوحة التحكم للتحكم في التخزين والتقليب والتهوية وشفط الأتربة من الخلايا والصرف.

محافظة الإسكندرية توصي بمتابعة حصاد محصول القمح

وكان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية قد أوصى بضرورة متابعة حصاد محصول القمح وتوريده الي مراكز التجميع الخاصة باستلامه في الجمعيات الزراعية.