تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، من ضبط 14 طن قمح قبل تهريبها خارج الإسكندرية، عقب تعليمات بتشديد الرقابة على حركة تداول الأقماح المحلية لموسم 2022، وتطبيق القرارات المنظمة لهذا الشأن، وتطبيقا لقرار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بحظر نقل الأقماح خارج المحافظة.

تفاصيل ضبط قمح قبل تهريبه

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، اليوم، متمثلة في حسن داود مدير إدارة العامرية، ومحمد العدوى مدير إدارة برج العرب، بالاشتراك مع مباحث التموين، من ضبط سيارة نقل محملة 14 طن قمح محلي، معبأ داخل أجولة بلاستيكية، متجهة خارج المحافظة، وتحمل ترخيص نقل محافظة البحيرة، حيث تم التحفظ على الأقماح المضبوطة والسيارة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

سعر توريد القمح المحلي

وشهد سعر توريد القمح 2022 في محافظات مصر، زيادة عن الأعوام السابقة ويتم تحديده وفقاً لدرجة النقاوة كالآتي:

- سعر توريد القمح درجة نقاوة 23.5 قيراط بسعر 820 جنيها.

- درجة النقاوة 23 قيراط بسعر 810 جنيها للأردب.

- درجة النقاوة 22.5 قيراط 800 جنيها للأردب.

ضوابط توريد القمح

وبحسب ضوابط موسم توريد القمح المحلي لهذا العام، فإنه يلزم المزارعين بتوريد 12 أردبا من القمح عن كل فدان منزرع بالقمح وأسعار توريد القمح هذا العام، وفقا لدرجة النقاوة وتشكيل لجان الاستلام وأماكن الاستلام والتخزين وحظر التوريد، وقصره على اللجان التي يترأسها مديرية التموين والتجارة الداخلية في كل محافظة.