خطوات مهمة للتأقلم مع التوقيت الصيفي.. راجع حجوزات الطيران ومواعيد العمل

طبقت مصر التوقيت الصيفي بتقديم الساعة لمدة 60 دقيقة كاملة، وقد يتعرض البعض لأخطاء نتيجة تطبيق التوقيت الصيفي وتغيير الساعة.

«الوطن» ترصد لكم أبرز الخطوات المهمة التي يجب مراجعتها حتى لا يتعرض الإنسان للمشاكل والأخطاء كما يلي:

مراجعة أجندة المواعيد

يجب أن تراجع أجندة مواعيد العمل الخاصة بك خاصة للأطباء والمحامين ومن لديهم مواعيد عمل ومقابلات مع عملائهم والتأكيد على هذه المواعيد.

مراجعة حجوزات السفر

اذا كان لديك سفر بالطائرة فيجب عليك مراجعة شركة الطيران فورًا للتأكد من موعد رحلتك والتاكد من عدم وقوع أي تغييرات في هذه المواعيد بسبب تطبيق التوقيت الصيفي.

مواعيد القطارات

يجب عليك مراجعة مواعيد القطارات والتأكد من الموعد الصحيح لوصول القطار ومغادرته للمحطة التي ستركب منها القطار وذلك بالاتصال بالخط الساخن للهيئة القومية لسكك حديد مصر 15047 أو الاتصال على الرقم الأرضي: 0225753555 أو موبايل: 01274422925

بالاضافة للأرقام المخصصة للجمهور داخل القطارويمكن تلقي استفسارات وشكاوى ومقترحات جمهور الركاب المتواجدين داخل القطارات عبر الاتصال على 01220008806 أو 01220008807.

مواعيد مترو الأنفاق

يجب عليك التأكد من موعد مغادرتك للعمل ومدى مناسبته لركوب مترو الأنفاق خاصة لمن يستقلوا المترو الأخير حيث أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق عن المواعيد الجديدة كما يلي:

وستكون آخر مواعيد مترو الأنفاق الليلة مع بدء التوقيت الصيفي 2023 على النحو التالي:

- قيام آخر قطار بالخط الأول من حلوان 11:50 مساءاً.

- قيام آخر قطار بالخط الأول من المرج الجديدة 11:50 مساءاً.

- قيام آخر قطار بالخط الثاني من شبرا الخيمة ومن المنيب 12:00 صباحا.

- قيام آخر قطار بالخط الثالث من عدلى منصور في إتجاه الكيت كات 11:31 مساءاً.

- قيام آخر قطار بالخط الثالث من الكيت كات في اتجاه عدلى منصور 12:05 صباحا.

- يتم مقابلة آخر قطار للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات الساعة 12:30 صباحاً.

- يتم مقابلة آخر قطار للخط الأول مع الخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة 12:00 صباحاً.

- يتم مقابلة آخر قطار للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة الساعة 12:00 صباحاً.