مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في التوقيت الصيفي.. الظهر الساعة 12:52

بدءا من ليلة الخميس يجرى العمل بالتوقيت الصيفي، بتقديم الساعة 60 دقيقة لتكون الـ12 منتصف الليل هي الواحدة صباحا، وطبقا لذلك تتغير أغلب المواعيد لتكون بالتوقيت الصيفي ومن بينها مواقيت الصلاة، حيث يريد الكثيرون معرفة مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في التوقيت الصيفي.

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة بعد تطبيق التوقيت الصيفي

وضمن خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في التوقيت الصيفي، حسبما أعلنتها الهيئة القومية للمساحة المصرية.

وجاءت مواقيت الصلاة اليوم الجمعة الموافق 28 إبريل في القاهرة مع تطبيق التوقيت الصيفي على النحو التالي:

الفجر: تكون صلاة الفجر اليوم الجمعة الموافق 28 إبريل في القاهرة مع تطبيق التوقيت الصيفي في تمام الساعة 4:41 صباحا.

الشروق: تكون صلاة الشروق اليوم الجمعة الموافق 28 إبريل في القاهرة مع تطبيق التوقيت الصيفي، في تمام الساعة 6:15 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في التوقيت الصيفي

الظهر: تكون صلاة الظهر اليوم الجمعة الموافق 28 إبريل في القاهرة مع تطبيق التوقيت الصيفي، في تمام الساعة 12:52 مساءا.

العصر: تكون صلاة العصر اليوم الجمعة الموافق 28 إبريل في القاهرة مع تطبيق التوقيت الصيفي في تمام الساعة 4:29 مساءا.

المغرب: تكون صلاة المغرب اليوم الجمعة الموافق 28 إبريل في القاهرة مع تطبيق التوقيت الصيفي في تمام الساعة 7:30 مساءا.

العشاء: تكون صلاة العشاء اليوم الجمعة الموافق 28 إبريل في القاهرة مع تطبيق التوقيت الصيفي في تمام الساعة 8:54 مساءا.

تطبيق التوقيت الصفي 2023

كان مجلس النواب وافق على العمل بالتوقيت الصيفى بعد عرضه من قبل مجلس الوزراء، ليجري العمل به هذا العام بدءًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، مساء اليوم، حتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر، لكونه يسهم في ترشيد الكهرباء والطاقة وتوفير المزيد من العملة الصعبة، خاصًة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر على العالم أجمع.