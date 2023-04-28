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هل ستعمل كاميرات المراقبة في الشوارع بالتوقيت الصيفي؟

كتب:

أحمد حامد دياب
03:48 ص | الجمعة 28 أبريل 2023
كاميرات المراقبة

كاميرات المراقبة

نصح المهندس عادل شكري المتخصص في كاميرات المراقبة، كل من يمتلك هذه الأنظمة بضرورة مراجعة توقيتات أجهزة التسجيل.

وأوضح «شكري» خلال تصريح لـ«الوطن» أن أغلب أجهزة التسجيل «DVR» ستحتاج إلى إعادة الضبط وتغيير التاريخ بشكل يدوي.

بعض الأجهزة ستغير التوقيت بشكل إلكتروني 

وأشار أن هناك نوعًا من الأجهزة ستغير التاريخ بشكل إلكتروني ولكن أغلب الموجودة في مصر ستحتاج إلى إعادة ضبط بشكل يدوي، مؤكدًا أن إعادة ضبطها لن يسبب أي خلل في طريقة عملها، وما تم تسجيله سابقًا سيكون بالتوقيت القديم، وبعد تعديل التوقيت للتوقيت الصيفي وتقديم الساعة ستسجل الكاميرات بشكل إلكتروني طبقًا للتوقيت الجديد.

طريقة ضبط توقيت كاميرات المراقبة

ولفت إلى أن الشخص مالك نظام المراقبة يمكنه ضبط توقيت كاميرات المراقبة بسهولة عن طريق الدخول للإعدادات واختيار الوقت والتاريخ ثم تقديم الساعة 60 دقيقة، وستعمل الكاميرات بالتوقيت الصيفي.

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بقلم أحمد حامد دياب