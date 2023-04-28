4 أخطاء قد تقع فيها بسبب التوقيت الصيفي.. احذر الخصومات

طبقت مصر التوقيت الصيفي بتقديم الساعة لمدة 60 دقيقة كاملة، وقد يتعرض البعض لأخطاء نتيجة تطبيق التوقيت الصيفي، وتغيير الساعة.

«الوطن» ترصد لكم أبرز الأخطاء التي قد يقع فيها الناس بسبب تغيير التوقيت كما يلي:

تغيير مواقيت الصلاة

قد تفاجئ بتغيير مواقيت الصلاة عما اعتدت عليه خلال السنوات الماضية، حيث ستتغير مواعيد الأذان وموعد شروق الشمس، كما يلي:

الفجر: تكون صلاة الفجر اليوم 28 إبريل في القاهرة في تمام الساعة 4:41 صباحا.

الشروق: يكون شروق الشمس اليوم الجمعة في القاهرة في تمام الساعة 6:15 صباحا.

موعد صلاة الجمعة وصلاة الظهر اليوم في القاهرة في تمام الساعة 12:52 مساءا.

العصر: تكون صلاة العصر اليوم في القاهرة في تمام الساعة 4:29 مساءا.

المغرب: تكون صلاة المغرب اليوم في القاهرة في تمام الساعة 7:30 مساءا.

العشاء: تكون صلاة العشاء اليوم في القاهرة في تمام الساعة 8:54 مساءا.

التأخير عن العمل

قد تتعرض للتأخير عن العمل خاصة في حالة عدم تقديم الساعة على المنبه الذي تعتاد الاستيقاظ عليه ولمن يستيقظ بدون منبهات قد يستيقظ في موعده الذي اعتاده يوميًا، ما يسبب تأخيرك عن العمل ويعرضك للخصم، لذلك يجب تقديم المنبهات لمدة ساعة وضبط المنبه على الموعد الجديد.

ساعة الموبايل

يستخدم الكثيرون ساعة الهاتف المحمول كبديل لساعة اليد لمعرفة الوقت لذلك يجب إعادة ضبطها مرة أخرى بتقديمها 60 دقيقة، أو اختيار التوقيت الصيفي.

ساعات المنزل

قد يتغافل البعض عن إعادة ضبط ساعات الحائط الموجودة في المنزل، ما قد يسبب بعض المشاكل لذلك احرص على تنزلها وإعادة ضبطها مرة أخرى بتقديمها 60 دقيقة.