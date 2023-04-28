مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم دراجة بخارية وميكروباص بسوهاج

شهد الطريق الزراعي الغربي ناحية قرية الصلعا دائرة مركز سوهاج، مصرع قائد دراجة بخارية وإصابة نجله، إثر اصطدام دراجة بخارية وسيارة ميكروباص، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى سوهاج العام لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود إشارة تفيد بوقوعوقع حادث تصادم مروع في الطريق الزراعي الغربي بناحية الصلعا دائرة مركز سوهاج، ما أسفر عن وفاة قائد دراجة بخارية وإصابة نجله

وبالفحص الحادث وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم، أثناء سير السيارة ميكروباص بقيادة «فارس ع ع ع» 23 عامًا، سائق، والذي يقيم دائرة مركز البلينا، حيث إختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة بخارية كان يقودها «جمال ا ا» 64 عامًا، بالمعاش، والذي يقيم دائرة المركز، مما أدى إلى وفاته في الحال وإصابة نجله «محمد ج ا ا» 20 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية.

وفور وقوع الحادث، تم إبلاغ الشرطة والإسعاف، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى سوهاج العام لتلقي العلاج اللازم.

وأفاد قائد السيارة ونجل المتوفي «السيد ج ا ا» 33 عامًا، سائق، والمقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم، واتهم الأخير قائد السيارة بالتسبب في الحادث، ما يجعل هذا الحادث يستدعي إجراء المزيد من التحقيقات لتحديد ملابساته.