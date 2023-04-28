الفنان أحمد عبدالعزيز يتحدث عن أفضل فترة في حياته: السبعينات والثمانينات

تحدث الفنان أحمد عبدالعزيز عن أفضل فترات حياته، مؤكدًا أنه يحن للماضي وخاصة فترة السبعينات والثمانينات: «كانت فترة جميلة لأنها شهدت انطلاقتي الفنية».

وأوضح خلال لقاء خاص مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء DMC» المذاع عبر فضائية «DMC»، أن عمله كهاوي للفن غلب على عمله كمحترف خاصة في المسرح.

عبدالعزيز: كنا نستمتع بالفنون الجميلة

وأشار أحمد عبدالعزيز إلى أنهم كانوا يستمتعون بالفنون الجميلة: «اعتدنا في تلك الفترة على الأشعار الجميلة والأغاني الرائعة وصوت أم كلثوم وفريد الأطرش وعبدالحليم حافظ وعبدالوهاب، وكنا نقصد المسرح القومي هاربين من المدرسة لمشاهدة البروفات.. كانت من أجمل فترات حياتي».

ونفى عبدالعزيز وجود جانب آخر في حياته معتبرًا أنه كتاب مفتوح وليس لديه جانب خفي لأنه يعيش بوجه واحد، مشيرا إلى أن العصبية تكون موجودة في جانب واحد خاصة أثناء العمل.