طقس شرم الشيخ اليوم: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة ونشاط للرياح

إقبال سياحي كبير تشهده المنتجعات السياحية بشرم الشيخ بسبب إجازة عيد الفطر، وتحسن حالة الطقس بالمدينة خلال شهر أبريل الجاري.

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن حالة الطقس بالمحافظة بصفة عامة تشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة مع وجود نشاط لحركة الرياح التي بلغت سرعتها في بعض المدن 35 كيلومترا في الساعة.

شرم الشيخ 27 درجة

قال محافظ جنوب سيناء لـ«الوطن» إن حالة الطقس في مدينة شرم الشيخ أفضل بكثير من الأسبوع الماضي حيث عادت ملامح فصل الربيع في الظهور، وسجلت المدينة صباح اليوم درجة حرارة 26 درجة مئوية، سرعة الرياح 24 كيلومترا في الساعة، بينما بلغت نسبة الرطوبة في الهواء 38%.

أضاف أن مدن خليج العقبة بالكامل سجلت درجات حرارة مرتفعة مقارنة بأمس وسجلت مدينة دهب 27 درجة، مدينة نويبع 24 درجة، مدينة طابا 23 درجة.

الطقس ربيع في سانت كاترين

أوضح اللواء طارق عابد رئيس مدينة سانت كاترين أن المدينة سجلت اليوم درجة حرارة 17 درجة وتصل على مدار اليوم الي 22 درجة، والرياح شمالية وشمالية غربية وسرعتها 19 كيلو متر في الساعة.

وتابع أن الطقس ربيعي معتدل علي كل أنحاء المدينة وسجلت قمة جبل موسى درجة حرارة 14 درجة، بينما سجلت قمة جبل سانت كاترين 11 درجات.