مواعيد زيارة دير سانت كاترين بعد العمل بالتوقيت الصيفي

دير سانت كاترين واحد من أهم المعالم السياحية الشهيرة في مدينة سانت كاترين التي ترتفع عن مستوى سطح البحر بحوالي 1600 متر تقريبا.

تستقبل مدينة سانت كاترين سنويا آلاف السياح من مختلف الجنسيات للاستمتاع بالطبيعة ومشاهدة الآثار التاريخية والإسلامية النادرة، بالإضافة إلى أن مدينة سانت كاترين مقصدا للحج بالنسبة لطائفة الروم الأرثوذكس وفقا لتصريحات الدكتور عبد الرحيم ريحان خبير الآثار بسيناء.

مواعيد زيارة دير سانت كاترين

يقول الدكتور محمود عثمان مفتش آثار بسانت كاترين أن مواعيد عمل دير سانت كاترين بعد تغيير الساعة والعمل بالتوقيت الصيفي ثابتة ولم تتغير، مشيراً إلى أن مواعيد الزيارات في الدير تبدأ من الساعة 8:45 ص إلى 11:30 ص يوميا، عدا الجمعة تبدأ الزيارة للسياح من الساعة 10:45 ص إلى 11:30 ص.

أضاف أن الدير يغلق يوم الأحد من كل أسبوع أمام السياح من أجل أن يقوم الرهبان بتأدية الصلاة والطقوس الدينية.

1000 سائح يوم الجمعة

قال اللواء طارق عابد رئيس مدينة سانت كاترين إن الدير استقبل اليوم الجمعة 1000 سائح من مختلف الجنسيات، قضوا الليل فوق قمة جبل موسى وشاهدوا لحظات شروق الشمس.

أشار إلى أنه يقوم بزيارة الدير باستمرار لمتابعة مطالب الرهبان تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.