4 معلومات عن أول معمل لضبط جودة المشروعات الهندسية بجنوب سيناء

قال المهندس مدحت صلاح، مدير عام مديرية الإسكان بجنوب سيناء، إن محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، وجه بإقامة معمل ضبط الجودة كأول معمل يقوم بالعديد من المهام التي تحتاجها المحافظة، موضحاً أن تحليل العينات وجودة مواد البناء كانت تتم في معامل بالقاهرة، مما يكلف وقتا وجهدا وأموالا.

وأضاف مدير «إسكان جنوب سيناء» في تصريحات لـ«الوطن»، أن محافظ جنوب سيناء يسعى إلى إقامة مشروعات فريدة في المحافظة، الهدف منها توفير الوقت والجهد وتعظيم الاستفادة من مقومات المحافظة، مؤكدا أن إنشاء معمل ضبط الجودة بمديرية الإسكان هو أحد إنجازات المحافظ الفترة الماضية.

مهام معمل ضبط الجودة

وتابع «صلاح» أنه كلف المهندسة نجلاء عبد الحافظ، بالإشراف المباشر على معمل ضبط الجودة، موضحا أنه جرى تخصيص مبنى كامل بالمديرية لإقامة المعمل الفترة القادمة، تنفيذا لتوجيهات محافظ جنوب سيناء، وسيتم رفع كفاءة المبنى هذا العام وتشغيله.

وأوضح أن المعمل يقوم بالعديد من المهام وهي:

- إجراء الاختبارات القياسية على مختلف مواد البناء ومواد العزل.

- تصميم واختيار الخلطات الخرسانية خلال صبها، وتحديد نسب مكوناتها التي تحقق مقاومة ضغط مميزة.

- تحديد مدى كفاءة الخلطات، واختبار جودة أجزاء المنشآت السكنية القائمة.

- إجراء اختبارات تحميل المنشآت، إضافة إلى تقديم المشورة الفنية لترميم وإصلاح ومعالجة المنشآت القائمة عند تعرضها للتحلل أو التآكل أو التلف أو الانهيار.

بروتوكول تعاون مع جامعة السويس

وأكد مدير عام الإسكان بجنوب سيناء، أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وقع في فبراير الماضي، بروتوكول إنشاء معمل ضبط الجودة بمديرية الإسكان، مع الدكتور سيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، لعمل اختبارات المواد وضبط الجودة للمشاريع الهندسية الخاصة بالمحافظة.