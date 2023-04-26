محافظ جنوب سيناء يعلن تخصيص مبنى لإقامة أول معمل لضبط الجودة

أشاد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بالخدمات التي يقدمها المركز التكنولوجي بمديرية الإسكان للمواطنين والمستثمرين، وقال في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الهدف من إقامة المركز تقديم خدمات مميكنة متميزة للمستثمر والمواطنين بكل مدن المحافظة.

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتورة إيناس سمير نائب رئيس لمديرية الإسكان بطور سيناء، حيث تفقد خلالها المركز التكنولوجي، والمبنى الذي سيتم رفع كفاءته لاستخدامه كمعمل لضبط الجودة.

معمل ضبط الجودة

أكد محافظ جنوب سيناء إنه جرى تخصيص مبنى بمديرية الإسكان بطور سيناء لإقامة أول معمل ضبط الجودة، الذي يعتبر أول معمل على مستوى الجمهورية داخل مديرية إسكان.

إنشاء معمل ضبط الجودة بمديرية الإسكان

أضاف أنه جري توقيع بروتوكول إنشاء معمل ضبط الجودة بمديرية الإسكان، بالتنسيق مع المحافظة وجامعة السويس، مشيراً إلى إن المعمل سيتم من خلاله اختبارات المواد وضبط الجودة للمشاريع الهندسية الخاصة بالمحافظة، وذلك بناء على الدراسة التي تقدمت به مديرية الإسكان للمجلس التنفيذي.

وأوضح المحافظ، أنه لأول مرة يجرى إنشاء هذا المعمل على مستوى المحافظة لتوفير مقاييس ومعايير الأمن والسلامة لكافة المنشآت، وتلافي ظهور الشروخ والتصدعات، إضافة إلى زيادة العمر الافتراضي للمشروعات السكنية التي ستقام على أرض المحافظة.

تعيين مهندسين وسائقين

وافق اللواء خالد فودة على المقترح الذي قدمه المهندس مدحت صلاح مدير عام مديرية الإسكان لزيادة عدد المهندسين، ووعد بدعم المديرية بعدد من المهندسين والسائقين وبعض الوظائف التي تحتاجها المديرية، وتقديم دعم لبعض العاملين بصرف مكافأة لهم نظير المجهود المبذول بعد مواعيد العمل الرسمية، وفي العطلات الرسمية ولتميزهم في الأداء، مشيدا باستخراج الرخص المميكنة لأول مرة على مستوى الجمهورية وعملية سرعة حصول المواطنين عليها.