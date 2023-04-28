طقس السويس اليوم.. انخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة طقس محافظة السويس اليوم الجمعة، أول أيام تطبيق التوقيت الصيفي 2023، موضحة ارتفاع نسبة الرطوبة وانخفاض درجات الحرارة العظمى والصغرى، واعتدال حالة البحر الأحمر.

نشاط الرياح وانتشار الغيوم

وتشهد محافظة السويس طقسا مائل للحرارة تنشط فيه الرياح وتنتشر الغيوم الجزئية على فترات، كما يتوقع خبراء الأرصاد انخفاض درجة الحرارة خلال الصباح الباكر، وساعات الليل لتسجل 13 درجة بدلا من 27 درجة نهارا، مما يجعل الأجواء مناسبة للخروج والتنزه وعدم الخوف من أشعة الشمس.

طقس السويس اليوم

وسجلت درجات الحرارة وفقا لتوقعات الأرصاد لطقس السويس اليوم، 27 درجة للعظمى والصغرى 13، فيما سجلت نسبة الرطوبة 60%، وحركة الرياح 34 كيلومترا في الساعة، وتتوافر فرص سقوط الأمطار الخفيفة بنسبة حدوث تصل إلى 30% تقريبا.

رفع درجة الاستعداد

وتشهد محافظة السويس استمرار رفع حالة الاستعداد لرفع كفاءة الحدائق والمساحات الخضراء بكورنيشي السويس الجديدوالقديم، وبأحياء السويس المختلفة، لاستقبال المواطنين مع دخول فصل الصيف، وارتفاع الحرارة.